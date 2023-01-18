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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Goldman Sachs улучшил прогноз роста ВВП Китая на 2023 год с 5,2% до 5,5%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили прогноз роста экономики Китая на 2023 год до 5,5% с ожидавшихся ранее 5,2% после публикации более сильных, чем ожидалось, данных о динамике ВВП за четвертый квартал прошлого года.

Экономика КНР в октябре-декабре 2022 года выросла на 2,9% относительно аналогичного периода предыдущего года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая. Темпы увеличения ВВП замедлились по сравнению с 3,9% в третьем квартале, но превзошли ожидания экспертов. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ждали повышения лишь на 1,8%.

Данные о розничных продажах, промпроизводстве и безработице в КНР за декабрь также оказались лучше прогнозов рынка.

Эксперты Goldman посчитали "удивительным", что экономические статданные из Китая не оказались хуже, учитывая рост заболеваемости COVID-19 в стране в конце года и наличие масштабной проблемы нехватки рабочей силы.

Единовременный скачок спроса на лекарства и медицинское оборудование, вероятно, внес свой вклад в рост ВВП в четвертом квартале, сказал Bloomberg экономист Goldman Лишэн Ван.

Этого фактора, однако, недостаточно, чтобы объяснить существенные расхождения между официальными данными и индикаторами активности, которые указывали на существенный спад в Китае в декабре, говорится в обзоре Goldman.

Эксперты Societe Generale также улучшили прогноз ВВП Китая на текущий год - до 5,3% с 5,8%.

Китай ГСУ КНР Goldman Sachs Лишэн Ван Societe Generale
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