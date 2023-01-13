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"Уральские авиалинии" в 2022 году снизили перевозки пассажиров на 8%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" в 2022 году перевезла свыше 8,49 млн пассажиров, что на 7,7% меньше, чем в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" источник в авиаотрасли.

В декабре минувшего года авиакомпания перевезла 561 794 пассажира, что на 1,2% больше, чем в декабре 2021 года.

Минтранс прогнозировал пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году в объеме 94-96 млн человек, тогда как в 2021 году российские авиакомпании перевезли 111 млн пассажиров. То есть сокращение предполагалось в районе 13-15%.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Самолетный парк авиакомпании сформирован из европейских Airbus.

Уральские авиалинии Минтранс Airbus
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