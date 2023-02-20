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"Аэроэкспресс" в 2022 году сократил чистую прибыль более чем в пять раз

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Аэроэкспресс" закончило 2022 год с выручкой чуть более 4,9 млрд руб., что на 1,6% ниже, чем в 2021 году, чистая прибыль сократилась более чем в пять раз, следует из отчетности компании по РСБУ.

Себестоимость продаж сократилась на 26,1% и составила чуть более 3 млрд руб. Валовая прибыль выросла в 2,2 раза, почти до 1,9 млрд руб. Коммерческие расходы составили 64,9 млн руб. (-3,7%), управленческие - 373,8 млн руб. (-6,2%)

Чистая прибыль "Аэроэкспресса" в 2022 г. сократилась в 5,1 раза, до 156,8 млн руб.

Совокупный долг компании, как следует из ее отчетности, к концу 2022 г. снизился более чем вдвое, до 14,2 млрд руб. Долгосрочные обязательства снизились с 29,8 млрд руб. до 12,7 млрд руб.; краткосрочные - выросли с 1,3 млрд руб. до 1,6 млрд руб.

Как сообщалось, за 2022 г. "Аэроэкспресс" нарастил пассажиропоток на 7%, до 9,5 млн человек. Доля компании на рынке перевозок в аэропорты выросла на 2,3 п.п., до 14,5%. Перевозчик отмечал, что это наивысший показатель за период с 2017 г.

По словам гендиректора "Аэроэкспресса" Андрея Акимова, которого цитировала пресс-служба компании, роста показателей удалось достичь за счет запуска автобусного экспресс-маршрута в аэропорт "Домодедово", прямых поездов к терминалам В и С "Шереметьево", внедрения новых способов оплаты в онлайн и офлайн-каналах.

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров в аэропорты Москвы. Аэропорт "Шереметьево" в 2022 г. снизил пассажиропоток на 8,1%, до 28,4 млн человек (включая детей до двух лет). Два других аэропорта Московского авиаузла - "Домодедово" и Внуково" - не отчитывались о перевозках за 2022 г. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2022 г., как сообщал Росстат, снизился на 14%, до 95,2 млн человек.

В парке "Аэроэкспресса" 11 двухэтажных поездов швейцарского производителя Stadler и семь одноэтажных составов, разработанных "Демиховским машиностроительным заводом". Компания также оперирует автобусным парком.

Аэроэкспресс
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