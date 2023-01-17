Туркмения прервала поставки газа в Узбекистан из-за морозов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Узбекистан в условиях аномальных холодов сообщил о перебоях с газоснабжением из-за прекращения поставок газа из соседней Туркмении.

"Чрезвычайная ситуация, возникшая 12 января на месторождениях природного газа соседней страны из-за аномальных холодов, привела к полной остановке импорта природного газа и сокращению импорта электроэнергии на 20%", - сообщило Минэнерго Узбекистана.

В ведомстве объяснили, что Туркмения остановила экспорт газа в Узбекистан из-за неполадок на газопромысловых предприятиях госконцерна "Туркменгаз" - образования гидрата на внутрипромысловых коммуникациях газоконденсатного месторождения Галкыныш, крупнейшего в стране. По словам специалистов, такое случается в сильные морозы и является форс-мажорным обстоятельством.

Источник в ведомстве уточнил "Интерфаксу", что Узбекистан в декабре 2022 заключил соглашение с Туркменией об импорте дополнительных 1,5 млрд кубометров газа в зимний сезон. В результате ежедневный объем поставок был увеличен с 15 млн до 35 млн кубометров, что позволяло покрыть дефицит. Помимо этого ежесуточный импорт электроэнергии, поступающей от корпорации "Туркменэнерго" был увеличен с 17-18 млн до 20-21 млн кВт.ч.

"Хотя пропускная способность газопроводов и магистральных электрических сетей достаточна для удовлетворения сегодняшнего максимального спроса, существуют проблемы в обеспечении потребителей энергоресурсами из-за недостаточности ресурсов", - признают в ведомстве.

В этой ситуации Узбекистан, в свою очередь, приостановил экспорт электроэнергии, чтобы обеспечить энергоресурсами внутренний рынок.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 16 января на совещании по мерам бесперебойного обеспечения населения энергоресурсами зимой подверг резкой критике ответственных за энергетическую сферу. За недостаточную подготовку к зиме с должности хокима (главы администрации) Ташкента был уволен Джахонгир Артыкходжаев. В отставку также отправлены заместитель министра энергетики Шерход Ходжаев и председатель компании "Тепловые электрические станции" Фарход Абдурахманов. Выговоры и строгие предупреждения получили руководители коммунальных, газо- и электроснабжающих организаций.

Узбекистан в начале декабря полностью прекратил экспорт природного газа из-за роста внутреннего потребления в наступившие холода. В республике из-за морозов и дефицита голубого топлива были введены плановые отключения электроэнергии.

Газодобывающие мощности в Узбекистане позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 млрд кубометров. Однако из-за истощения запасов, технологических потерь и отсутствия эффективной системы контроля поставки углеводородов за последние 15 лет существенно снизились. В январе-сентябре 2022 года добыча газа в республике снизилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 38,85 млрд кубометров. По данным властей, в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 млн кубометров в сутки.