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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Сильные морозы стали причиной аварийных отключений электричества в Киргизии

В Минэнерго республики признались, что не принимали в расчет такие аномалии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Аварийные отключения электроэнергии в Киргизии происходят из-за наступивших холодов, сообщил в четверг на заседании парламента Киргизии министр энергетики республики Таалайбек Ибраев.

"Потребление электроэнергии выросло в разы, сейчас суточное потребление больше на 20,5 млн киловатт часов. Мы были готовы к всему, кроме аварийных отключений, мы не принимали в расчет такие аномальные морозы", - сказал Ибраев.

В четверг компании электрораспределительных сетей в Киргизии опубликовали график, согласно которому потребителям ежедневно до двух-трех часов отключают электричество.

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17 января вице-премьер Киргизии Бакыт Торобаев сообщил, что дефицит электроэнергии в стране из-за наступивших холодов может составить 1,9 млрд кВт.ч, в связи с чем заключены контракты с Казахстаном и Туркменистаном на импорт 2 млрд кВт.ч.

По его словам, в последние дни в связи с понижением температуры в республике зафиксировано рекордное потребление электроэнергии, которое составило 76 млн кВт.ч. Из-за этого отмечается самый высокий показатель расхода воды из Токтогульского водохранилища (Токтогульская ГЭС).

Последние несколько дней жители Киргизии жалуются на периодические отключения электроэнергии. Киргизские энергетики отрицают введение в стране веерных отключений, заявляя, что отключения являются плановыми и направлены на недопущение крупных аварий.

Аномальные морозы в Киргизии начались 10 января, в равнинных районах страны было зафиксировано понижение температуры до минус 24 градусов, в некоторых горных районах температура достигла 42 градусов ниже нуля. По данным киргизских синоптиков, морозы продержатся до конца месяца.

Киргизия
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