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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Чистая прибыль и выручка Goldman Sachs в IV квартале не оправдали прогнозы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Американский банк Goldman Sachs Group в четвертом квартале получил чистую прибыль и выручку хуже ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в октябре-декабре упала на 69% - до $1,185 млрд по сравнению с $3,809 млрд. В расчете на акцию она снизилась до $3,32 с $10,81.

Выручка уменьшилась на 16,2% - до $10,593 млрд против $12,639 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали чистую прибыль банка на уровне $5,56 на акцию при выручке в $10,76 млрд.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале увеличился на 16% и достиг $2,074 млрд, в то время как непроцентные доходы упали на 21% - до $8,519 млрд.

Выручка Goldman Sachs в сфере управления активами уменьшилась на 27%, составив $3,56 млрд, инвестиционно-банковского бизнеса - на 14%, до $6,52 млрд.

Доход от операций с активами с фиксированной доходностью, на валютном и сырьевом рынках (FICC) в четвертом квартале взлетел на 44% и достиг $2,69 млрд, от операций с акциями - сократился на 5%, до $2,07 млрд.

Коэффициент рентабельности акционерного капитала (ROE) в 2022 году составил 10,2%.

За прошлый год банк вернул акционерам $6,7 млрд, в том числе $3,2 млрд за счет выплаты дивидендов и $3,5 млрд путем выкупа своих акций.

Объем ликвидных активов Goldman Sachs в 2022 году в среднем составлял $398 млрд по сравнению с $335 млрд годом ранее. Активы под управлением банка выросли до $2,547 трлн с $2,47 трлн.

Количество сотрудников банка в четвертом квартале составляло в среднем 48,5 тыс. человек против 43,9 тыс. за тот же период 2021 года.

Котировки акций Goldman Sachs снижаются на 2% в ходе предварительных торгов во вторник. Рыночная стоимость банка за последний год уменьшилась на 1,8%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 упал на 14,2%.

Goldman Sachs
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