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Morgan Stanley сократил квартальную чистую прибыль на 40%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, сократил чистую прибыль на 40%, но чистая прибыль в расчете на акцию превысила прогнозы рынка.

Чистая прибыль банка в октябре-декабре 2022 года составила $2,27 млрд по сравнению с $3,7 млрд годом ранее.

Прибыль в расчете на акцию составила $1,26 против $2,01.

Квартальная выручка Morgan Stanley снизилась на 12% в годовом выражении, до $12,75 млрд с $14,52 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль банка на уровне $1,25 на акцию при выручке в $12,54 млрд.

Отчисления в резервы на возможные потери по кредитам в минувшем квартале составили $87 млн по сравнению с $5 млн годом ранее.

Выручка Morgan Stanley в сфере инвестиционно-банковских услуг упала вдвое, до $1,25 млрд. Доходы от операций с активами с фиксированной доходностью выросли на 15%, составив $1,42 млрд, с акциями - упали на 24%, до $2,18 млрд.

В сфере управления активами состоятельных клиентов выручка банка повысилась на 6%, до $6,63 млрд, в сфере управления инвестициями - сократилась на 17%, до $1,46 млрд.

По итогам всего 2022 года банк снизил выручку до $53,67 млрд против $59,76 млрд годом ранее. Годовая чистая прибыль Morgan Stanley составила $11,03 млрд, или $6,15 млрд на акцию, по сравнению с $15,03 млрд, или $8,03 на акцию, в 2021 году.

За последние три месяца капитализация Morgan Stanley выросла на 18,8%, до $155 млрд.

Morgan Stanley США
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