Более половины богатств на планете принадлежит 81 миллиардеру

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Суммарное благосостояние 81 самого обеспеченного человека на планете превышает половину совокупного мирового богатства, свидетельствует доклад благотворительной организации Oxfam.

За последние два года 1% богатейших людей планеты увеличили свои состояния на $26 трлн, при этом общемировой показатель увеличился на $42 трлн. То есть на самых состоятельных пришлось две трети роста, в то время как оставшиеся 99% населения в совокупности увеличили свои состояния всего на $16 трлн, говорится в отчете, представленном на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Это указывает на то, что темпы накопления средств самыми богатыми людьми ускорились, отмечает CNBC.

Исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бухер призвала повысить налоги для сверхбогатых, заявив, что это "непременное условие для сокращения неравенства и возрождения демократии". По ее мнению, изменения в налоговой политике помогут справиться с продолжающимися кризисами во всем мире.

"Налогообложение сверхбогатых людей и крупных корпораций - это выход из сегодняшних накладывающихся друг на друга кризисов. Пришло время разрушить удобный миф о том, что снижение налогов для самых богатых приводит к тому, что их богатство каким-то образом "просачивается" ко всем остальным", - сказал Бухер.

На 1% богатейших людей приходится 45,6% общемирового состояния, на 50% с наименьшими доходами - всего 0,75%, следует из расчетов Oxfam. За последние два года богатство миллиардеров в среднем увеличивалось на $2,7 млрд в сутки.

Среди тысячи самых богатых людей мира оказалось всего 124 женщины и пять чернокожих.

Верхние уровни ставок на доходы физлиц стали ниже и менее прогрессивными, отмечается в докладе. При этом средняя ставка налога на самых богатых в ОЭСР (включает 38 государств) снизилась с 58% в 1980 году до 42% в последнее время. Для ста стран средний показатель находится еще ниже - около 31%.

В результате многие из самых богатых людей на планете почти не платят налоги. Например, реальная налоговая ставка у одного из самых богатых людей в истории Илона Маска, главы производителя электромобилей Tesla, составляет 3,2%. Другой богатейший человек - руководитель Amazon.com Inc. Джефф Безос - платит налоги по ставке менее 1%. Между тем один из рыночных трейдеров, с которым работает Oxfam в Уганде, Абер Кристин выплачивает 40% от доходов в виде налогов.