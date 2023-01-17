Whirlpool сообщил о существенном годовом убытке

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Акции американского производителя бытовой техники Whirlpool Corp. дешевеют на предварительных торгах во вторник после публикации предварительной отчетности, указавшей на существенный убыток компании по итогам минувшего года.

Чистый убыток Whirlpool в 2022 году составил $1,535 млрд, или $27,5 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $1,783 млрд, или $28,36 на акцию, за предыдущий год, свидетельствует предварительная оценка компании.

Скорректированная прибыль, как ожидается, составила $19,25 на акцию, при среднем прогнозе опрошенных FactSet аналитиков в $19,03 на бумагу.

Годовая выручка сократилась на 10%, до примерно $19,7 млрд, недотянув до прогноза в $19,9 млрд.

Убыток в прошлом году стал следствием "значительной единовременной проблемы в цепочках поставок", которая уже устранена, говорится в сообщении компании.

Также Whirlpool объявила, что ее бизнес по выпуску бытовой техники в Европе будет объединен в совместное предприятие с турецкой компанией Arcelik. Whirlpool будет владеть 25% СП, годовые продажи которого, как ожидается, будут превышать 6 млрд евро. Синергия от слияния активов составит не менее 200 млн евро, прогнозирует компания.

Акции Whirlpool дешевеют на 3% на предварительной сессии. За последние 12 месяцев капитализация компании сократилась на 29%, тогда как индекс S&P 500 за указанный период потерял 14%.