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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд руб. по делу о злоупотреблении на рынке приложений

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России определила размер штрафа, который должна будет заплатить американская компания Apple по делу о злоупотреблении на рынке приложений, говорится в сообщении службы.

Согласно сообщению, штраф составляет 1,2 млрд рублей. В июле регулятор, признавший американскую компанию нарушителем антимонопольного законодательства, указывал, что штраф будет оборотным и составит 0,01-0,15% от годовой выручки компании в РФ.

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Регулятор ведет дело против Apple с конца октября 2021 года. Ранее служба выдавала Apple предупреждение об устранении нарушения, связанного с отсутствием возможности оплаты товаров пользователями в приложениях из каталога AppStore с использованием внешних ссылок. Предупреждение необходимо было исполнить до 30 сентября 2021 года.

Тогда ФАС выявила, что Apple запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store. В противном случае корпорация не допускает приложения в App Store.

Тогда же ФАС подчеркивала, что действия Apple ограничивают разработчиков в самостоятельном поведении и могут приводить к росту цен на их продукцию.

ФАС Apple
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