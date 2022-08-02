ФАС предписала Apple прекратить навязывание iOS-разработчикам невыгодных условий

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предписание компании Apple Inc в течение 60 дней прекратить нарушение закона о защите конкуренции, которое проявилось в навязывании разработчикам iOS-приложений невыгодных условий договора, говорится в материалах ведомства.

Ранее в июле ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Компанию ждет оборотный штраф, его размер будет определен позднее в ходе административного расследования. Согласно закону, за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке оборотный штраф может составить 0,01%-0,15% от годовой выручки компании в РФ.

В дополнение к этому ведомство выдало компании предписание об устранении нарушений.

"Apple Inc. в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня получения настоящего предписания, прекратить нарушение (...) Закона о защите конкуренции, выразившееся в навязывании разработчикам iOS-приложений невыгодных условий договора путем включения в пункт 3.1 Руководства по рассмотрению App Store (...) невыгодных для разработчиков положений, а также путем понуждения разработчиков к ухудшению функционала данных приложений", - говорится в материалах ФАС.

Как говорится в материалах ФАС, в Руководстве Apple содержится условие, согласно которому разработчикам фактически установлен запрет на побуждение пользователей приложений (в том числе, информирование) к использованию возможности иного способа оплаты покупок, чем в самом приложении. "Например, разработчик мобильного приложения "ЛитРес: Читай и Слушай онлайн" не может поместить на страницу (диалоговое окно) покупки книги уведомление, что эту книгу также можно купить на сайте", - уточняет ФАС.

"ФАС России пришла к выводу, что указанный запрет значительно затрудняет разработчикам приложений из соответствующих категорий осуществлять реализацию товара пользователям iOS-устройств за пределами iOS-приложений. (...) Таким образом, пункт 3.1 Руководства (включая его подпункты) приводит к созданию невыгодных условий для разработчиков iOS-приложений, следствием которых может являться ограничение возможности определения условий обращения товара (приложений) на рынке", - указывается в материалах ФАС.

"Поскольку Руководство обязательно к соблюдению всеми разработчиками iOS-приложений, отказ от его соблюдения в части или полностью приведет к недопуску iOS-приложения в магазин App Store со стороны Apple, наличие вышеуказанного запрета свидетельствует о навязывании со стороны Apple по отношению к разработчикам невыгодных условий договора", - говорится в материалах ведомства.

ФАС предписала американской компании в течение 60 дней исключить положения о запрете на любое побуждение в iOS-приложениях пользователей данных приложений на использование метода покупки, отличного от встроенной покупки. Также Apple должна прекратить требовать от разработчиков ухудшать функционал приложений, связанный с данным пунктом Руководства.

Регулятор ведет дело против Apple с конца октября прошлого года. Ранее служба выдавала Apple предупреждение об устранении указанного нарушения. Отмеченные в предупреждении требования необходимо было исполнить до 30 сентября 2021 года.