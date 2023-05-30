Суд отказался признать незаконным штраф от ФАС в 1,2 млрд рублей, назначенный Apple

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании Apple о признании недействительными и отмене решения и предписания Федеральной антимонопольной службы России от 29 июля 2022 года о привлечении к административной ответственности, а также постановления службы от 17 января 2023 года о 1,2 млрд рублей штрафа.

"Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Третьи лица в деле - ООО "Яндекс" и ассоциация "Интернет-Видео".

ФАС в июле 2022 года признала компанию Apple нарушителем антимонопольного законодательства. Компания была признана виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. По оценке ФАС, действия Apple ограничивают разработчиков в самостоятельном поведении и могут приводить к росту цен на их продукцию. Регулятор предупреждал, что штраф за это будет оборотным и составит 0,01-0,15% от годовой выручки компании в России

В начале 2023 года ФАС назначила компании за это нарушение штраф в 1,2 млрд рублей.

Регулятор ведет дело против Apple с конца октября 2021 года. Ранее служба выдавала Apple предупреждение об устранении нарушения, связанного с отсутствием возможности оплаты товаров пользователями в приложениях из каталога AppStore с использованием внешних ссылок.