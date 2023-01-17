Государство может передать "Роскосмосу" контроль над оператором "ЭРА-ГЛОНАСС"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Роскосмос" может стать владельцем находящихся в федеральной собственности 100% акций АО "ГЛОНАСС" - оператора системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Соответствующий проект указа президента РФ опубликован во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту указа, передача 100% акций АО "ГЛОНАСС" "Роскосмосу" позволит ускорить процесс коммерциализации продуктов госкорпорации.

"Обладая квалификацией и необходимым опытом АО "ГЛОНАСС" способно стать оператором экосистемы продуктов и сервисов, созданных госкорпорацией "Роскосмос" и создаваемых АО "ГЛОНАСС", обеспечивающей подбор и предоставление оптимального для потребителя набора продуктов и услуг "под ключ", - говорится в документе.

Сообщается, что с 2018 года АО "ГЛОНАСС" обеспечивает развитие и эксплуатацию Государственной автоматизированной информационной системы (ГАИС) "ЭРА-ГЛОНАСС" без использования бюджетных средств, то есть полностью за счет собственных средств.

Ежегодная стоимость эксплуатации и развития ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" составляет порядка 1,5 млрд рублей, говорится в пояснительной записке.

"При этом объем выручки АО "ГЛОНАСС" напрямую зависит от состояния автомобильного рынка России, падение которого в 2022 году составило 60,8 процентов (по данным Ассоциации Европейского бизнеса за 10 месяцев 2022 года). Прогнозы автомобильного рынка на 2023 год, в том числе доступные в открытых источниках, предполагают состояние рынка на уровне 2022 года или падение рынка еще на 10-20%", - отмечается в документе.

Там также указывается, что в течение 2022 года АО "ГЛОНАСС" обеспечило готовность к переориентации своей деятельности в сторону направлений, традиционных для "Роскосмоса": предоставления услуг высокоточной навигации, высокоточного позиционирования и дифференциальной коррекции, комплексных спутниковых информационных услуг и развития систем геодезического обеспечения.