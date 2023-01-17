Число подключений к системе ЭРА-ГЛОНАСС в 2022 году упало более чем вдвое

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Количество новых подключений транспортных средств к государственной автоматизированной информационной системе ЭРА-ГЛОНАСС в 2022 году снизилось в 2,2 раза на фоне кризиса в российском автопроме, следует из данных оператора системы - АО "ГЛОНАСС".

По информации компании, сейчас в системе зарегистрировано 9,2 млн автомобилей - за 2022 г. подключено 834 тыс. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора, за 2021 год было 1,85 млн подключений. Таким образом, число подключений сократилось за год в 2,2 раза.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка АО "ГЛОНАСС" в 2021 году выросла на 20,7%, до 2,563 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 12,5%, до 176,7 млн руб.

Устройство вызова экстренных оперативных служб, подключенное к системе ЭРА-ГЛОНАСС, с 2017 года является обязательной частью конструкций новых транспортных средств, выпускаемых в РФ. Кнопка SOS также должна устанавливаться на все импортируемые в страну машины, включая подержанные.

Во второй половине 2021 года российский автопром оказался под давлением дефицита полупроводников, и с оснащением автомобилей электронными модулями уже тогда возникли проблемы.

Коллегия ЕЭК в августе 2021 года разрешила автопроизводителям стран ЕАЭС выпускать автотранспорт без модулей ЭРА-ГЛОНАСС. По действующему законодательству недоукомплектованные машины должны быть дооснащены производителями за их счет в рамках отзывных кампаний, которые будет объявлять Росстандарт.

"Дооснащение должно происходить до конца 2023 года. Мы проинформируем Росстандарт о запуске соответствующей отзывной кампании для автомобилей Lada. Пока объемы выпуска машин с модулями ЭРА-ГЛОНАСС невелики, но мы прикладываем максимум усилий для обеспечения производства достаточным количеством соответствующих блоков", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "АвтоВАЗ", являющегося крупнейшим российским автопроизводителем.

Примерно через год после того, как было разрешено временно не оснащать выпускаемые в ЕАЭС автомобили модулями вызова экстренных служб, соответствующие требования смягчили и для импортируемых в РФ машин с пробегом при их постановке на учет.

По данным Росстата, выпуск легковых автомобилей в РФ за 11 месяцев 2022 года на фоне массового ухода из страны иностранных автоконцернов упал втрое (на 66,9%), до 410 тыс. шт.; грузовиков - на 24,2%, до 126 тыс. шт.; автобусов массой более 5 тонн - на 14,1%, до 11,2 тыс. шт.

Импорт автомобилей в РФ, по подсчетам АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие агентства "Автостат" и АО "Электронный паспорт"), в 2022 году за счет б/у-сегмента показал рост на 20,6%, до 451,8 тыс. шт. Ввоз машин с пробегом взлетел на 91% (до 259,7 тыс. шт.), новых автомобилей - упал на 19% (до 192,1 тыс. шт).