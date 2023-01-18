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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Курс иены рухнул на итогах заседания Банка Японии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Доллар дорожает к евро и фунту на торгах в среду, японская иена существенно дешевеет на фоне итогов заседания Банка Японии.

Пара евро/доллар на 8:40 по Москве торгуется на уровне $1,0778 против $1,0789 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара к иене вырос на 2,1% и составляет 130,88 иены по сравнению со 128,14 иены на конец прошлой сессии.

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского центробанка, распространенном по итогам заседания.

Это решение было принято единогласно. Оно также совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Банк также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг (JGB), в плюс/минус 0,5%. При этом некоторые экономисты ожидали, что Банк Японии откажется от контроля кривой доходности гособлигаций, сообщает Trading Economics.

Регулятор в рамках ежеквартального пересмотра ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2022 финансовом году, который завершится в марте, до 1,9% с ранее ожидавшихся 2%, сославшись на замедление темпов экономического роста за рубежом и высокие цены на сырье. В 2023 фингоду предполагается повышение на 1,7% против прежней оценки в 1,9%. Ожидается также, что инфляция в этом фингоду будет составлять около 3%, в следующем - замедлится до 1,6%.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,4%.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) США должна избежать ошибки, заключающейся в преждевременном провозглашении победы над инфляцией.

"Если вы сдадитесь, пока инфляция еще на высоком уровне, в следующий раз она поднимется еще выше, а значит, вам придется нанести еще больший ущерб, чтобы ее обуздать", - сказал Баркин в ходе интервью на канале Fox Business Network.

Фунт стерлингов торгуется на отметке $1,2276 против $1,2287 по итогам предыдущих торгов.

Япония Банк Японии ФРБ Ричмонда ФРС США Том Баркин
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