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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Банк Японии сохранил прежние параметры ДКП и ухудшил прогноз по ВВП

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания, сообщает Trading Economics.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского центробанка.

Это решение было принято единогласно. Оно также совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Банк также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг (JGB), в плюс/минус 0,5%. При этом некоторые экономисты ожидали, что Банк Японии откажется от контроля кривой доходности гособлигаций, сообщает Trading Economics.

По итогам предыдущего заседания ЦБ неожиданно расширил границы коридора, в которых может колебаться доходность JGB, до плюс/минус 0,5% по сравнению с плюс/минус 0,25% ранее. С тех пор доходность этих бондов несколько раз превышала верхний предел нового диапазона.

В рамках ежеквартального пересмотра Банк Японии ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2022 финансовом году, который завершится в марте, до 1,9% с ранее ожидавшихся 2%, сославшись на замедление темпов экономического роста за рубежом и высокие цены на сырье. В 2023 фингоду предполагается повышение на 1,7% против прежней оценки в 1,9%.

Ожидается также, что инфляция в этом фингоду будет составлять около 3%, в следующем - замедлится до 1,6%.

Банк Японии Япония
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