В JPMorgan увидели риски снижения рынков акций в I квартале

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Аналитик JPMorgan Chase & Co. Марко Коланович видит риски снижения для фондового рынка в первом квартале на фоне ожидаемой рецессии и чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики центробанков, передает Bloomberg.

Он подтвердил рекомендацию "ниже рынка" для мировых акций в целом и для компаний еврозоны в особенности и сохранил рейтинг "выше рынка" для акций emerging markets и Китая.

"Мы по-прежнему осторожны в отношении рискованных активов, поскольку риски рецессии и избыточного ужесточения остаются высокими", - говорится в отчете аналитиков JPMorgan для клиентов. В нем отмечается, что многие хорошие новости, включая замедление инфляции, уже заложены в котировки акций.

Коланович был одним из самых больших оптимистов на Уолл-стрит в прошлом году, однако в середине декабря он изменил свое мнение.

Эксперт полагает, что сформировавшееся в последние дни ралли начнет затухать в первом квартале. "Рынок ведет себя так, как будто мы находимся в ранней фазе цикла восстановления, но ФРС еще даже не завершила подъем ставок", - заявил он.

Базовый прогноз эксперта предполагает, что экономика США впадет в рецессию в конце 2023 года, инфляция постепенно нормализуется, а Федрезерв начнет снижение ставок в начале 2024 года.

Коланович прогнозировал, что прошлый год фондовый индекс S&P 500 завершит на отметке 4800 пунктов. Это оказалось на 25% выше реального значения. Однако ожидания большинства аналитиков в прошлом году не оправдались, отмечает Bloomberg. Между тем Коланович рекомендовал инвесторам покупать китайские акции во время октябрьского спада рынка. Индекс MSCI China вырос более чем на 25% с начала октября.

Аналитик прогнозирует значение S&P 500 в конце текущего года на уровне 4200 пунктов. По итогам торгов во вторник оно составляло 3990 пунктов, то есть он ожидает повышения на 5,2%.