Стратеги JPMorgan ждут завершения цикла повышения ставок центробанками к началу 2023 года

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Наиболее агрессивный цикл ужесточения процентных ставок мировыми центробанками близится к завершению, полагает группа стратегов JPMorgan Chase & Co. Их обзор цитирует Bloomberg.

Изменение тона Европейского центрального банка, ослабление неопределенности в финансовом секторе Великобритании и замедление темпов повышения ставок в Канаде и Австралии вселяют надежду на то, что цикл ужесточения монетарной политики может завершиться к началу 2023 года, считает главный стратег JPMorgan по мировым рынкам Марко Коланович.

Федеральная резервная система США, вероятно, повысит ключевые ставки на 50 базисных пунктов в декабре и возьмет паузу после еще одного повышения - на 25 базисных пунктов - в первом квартале следующего года, полагают эксперты.

При этом они предупреждают, что замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики не означает, что руководители центробанков прекратят борьбу с инфляцией. Ценовое давление должно продолжить снижаться, чтобы это произошло, отмечают эксперты.

ЕЦБ просигнализировал, что добился некоторого прогресса в борьбе с рекордной инфляцией после того, как ключевые ставки выросли вдвое. Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что Федрезерву следует начать обсуждать вопрос о замедлении темпов подъема базовой процентной ставки.

"Если наш прогноз верен, наиболее синхронизированный и агрессивный цикл повышения ставок в мире за 40 лет завершится к началу следующего года, - написали стратеги JPMorgan. - Важной поддержкой рисковым рынкам являются сигналы о том, что темпы ужесточения монетарных политик центробанками достигли пика и что дальнейшее повышение ставок, вероятно, будет менее масштабным".

Рынки ждут итогов двухдневного заседания ФРС, которые будут подведены 2 ноября. Трейдеры уверены, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четвертого заседания подряд. В результате ставка достигнет уровня 3,75-4% - максимального с декабря 2007 года.

Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла, чтобы понять, намерен ли американский ЦБ замедлить темпы ужесточения политики с декабря, пишет Financial Times.