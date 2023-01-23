Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Аналитики JPMorgan отметили спад опасений рецессии среди инвесторов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Оценки инвесторами вероятности рецессии резко снизились с максимумов 2022 года, свидетельствует модель банка JPMorgan Chase & Co. Об этом сообщает Bloomberg.

В семи из девяти отслеживаемых моделью классов активов, от европейских акций до облигаций инвестиционного уровня, текущие котировки предусматривают шансы рецессии ниже 50%. Значение S&P 500 говорит о том, что трейдеры видят 73%-ную вероятность экономического спада в США по сравнению с 98% в октябре 2022 года.

"Большинство классов активов свидетельствуют о постепенном снижении рисков рецессии благодаря открытию экономики Китая, обвалу цен на газ в Европе, а также более выраженному, чем ожидалось, замедлению инфляции в США, - сказал стратег JPMorgan Николаос Паникирцоглу. - Рынок сейчас видит значительно меньшую вероятность рецессии по сравнению с октябрем".

Его коллега Марко Коланович предупредил, что инвесторы, возможно, недооценивают потенциальное давление, которое может оказать на акции замедление экономического роста в США в ближайшие месяцы. В то же время на стороне "быков" сыграют такие факторы, как сокращение промышленного производства и розничных продаж, а также ралли на рынке облигаций и обещания Федрезерва удерживать ставки на высоком уровне.

Экономисты, наоборот, стали более пессимистичны - их консенсус-прогноз предусматривает вероятность рецессии в 65% против 50% в октябре, отмечает Bloomberg.

Негативные сигналы наблюдаются и на рынке облигаций - доходность трехмесячных госбондов США превышает доходность 10-летних бумаг, что говорит о том, что инвесторы ждут замедления экономического роста в ближайшие месяцы.

С другой стороны, многие участники рынка надеются, что центробанкам мира удастся обеспечить экономике мягкую посадку - именно благодаря таким надеждам в последние недели наблюдалось ралли рисковых активов.

"Я не хочу сказать, что рост будет выдающимся, я просто думаю, что он не будет кошмарным, - сказал Bloomberg стратег HSBC Макс Кеттнер. - Катализаторов к снижению и неприятных сюрпризов попросту нет, так что единственный путь - это путь наверх".

JPMorgan Николаос Паникирцоглу Марко Коланович США ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена Brent поднялась выше $88 за баррель впервые с начала декабря

Цена Brent поднялась выше $88 за баррель впервые с начала декабря

Стартовый комплекс для "Союзов" на Куру могут перестроить под европейские ракеты

Стартовый комплекс для "Союзов" на Куру могут перестроить под европейские ракеты

Правительство РФ продлило отсрочку по уплате страховых взносов для части компаний

Правительство РФ продлило отсрочку по уплате страховых взносов для части компаний

Потанин заявил, что конфискация активов губительна для инвестиционного климата

Потанин заявил, что конфискация активов губительна для инвестиционного климата

IT-компании сократили более 55 тысяч сотрудников с начала 2023 года

Потанин сообщил о росте оборотного капитала "Норникеля" из-за изменений в логистике

Сбербанк установил банкоматы в Ялте, Севастополе и Симферополе

Цены на нефть замедлили рост до минимума, но завершают неделю в плюсе

Цены на нефть замедлили рост до минимума, но завершают неделю в плюсе

Застройщики и банки в декабре начали отказываться от выдачи ипотеки по сниженным ставкам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });