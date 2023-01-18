Международный туризм не успел вернуться к доковидному уровню

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В 2022 году в мире было совершено более 900 млн международных турпоездок, это вдвое больше, чем в 2021 году, следует из статистики Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). При этом к уровню допандемийного 2019 года мировой туризм восстановился только на на 63%.

В разных регионах восстановление идет с разной скоростью.

"Самый высокий рост наблюдался на Ближнем Востоке - здесь международный туризм составил в 2022 году 83% к уровню 2019 года. Рост турпотоков связан, в том числе, с проведением EXPO в Дубае и Чемпионата мира по футболу в Катаре. На втором месте - Европа, где показатель достиг почти 80%. В Африке и Америке восстановление составило около 65%. А в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где многие направления сохраняли ограничения на въезд, число зарубежных туристских прибытий составило лишь 23% к допандемийному уровню", - сообщает UNWTO.

При этом в Европе число международных прибытий составило 585 млн (или 64%).

"В 2023 году ситуация для международного туризма будет лучше. Мы ожидаем роста отрасли даже с учетом экономических проблем, сохраняющейся геополитической неопределенности и возможного введения новых ограничений из-за ковида. Спрос на поездки внутри стран и за рубеж будет высоким и позволит некоторым направлениям полностью восстановиться после пандемии", - отмечает генсек UNWTO Зураб Пололикашвили.

Как считают в организации, многое будет зависеть от возобновления поездок китайских туристов, так как Китай до 2020 года являлся крупнейшим рынком выездного туризма в мире. В частности, их возвращение окажет сильное положительное влияние на ситуацию в соседних азиатских странах.

Кроме того, оптимистичным прогнозам способствует высокий спрос на поездки за рубеж в США, который подкрепляет ослабление евро к доллару.

"В 2022 году многие страны зафиксировали рост расходов туристов. Причем доходы от международного туризма часто росли быстрее, чем число прибытий. Это связано с увеличением средних расходов на поездку из-за большей продолжительности путешествий и готовности туристов тратить больше в месте пребывания", - отмечают в UNWTO.

На некоторых направлениях, по данным организации, доходы от международного туризма превысили допандемийный уровень: например, в Турции - на 40%, Румынии - на 25%, в Мексике и Португалии - на 15 и 13% соответственно.