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Более 30 стран ввели ограничения на въезд для путешествующих из Китая

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Ограничения, связанные со вспышкой коронавируса в Китае, ввели 32 страны мира, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

"К середине января 32 страны мира ввели специальные ограничения на въезд туристов, связанные с путешествиями из Китая. В основном, это страны Азии и Европы", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в организации, это может замедлить восстановление международного туризма после пандемии коронавируса, так как до 2020 года Китай был самым крупным рынком выездного туризма в мире. В 2022 году, как сообщалось, число международных туристских поездок составило 63% от уровня допандемийного 2019 года.

Власти Китая 8 января отменили часть ограничений на поездки в страну для иностранных туристов и выезд своих граждан за рубеж. Однако из-за вспышки коронавируса после отказа от политики "нулевой терпимости к ковиду" многие правительства начали вводить ограничения на въезд для туристов, побывавших в Китае перед поездкой в их страну. В частности, Япония, Южная Корея, Индия, США, Испания, Италия и многие другие страны требуют у таких пассажиров отрицательный результат теста на коронавирус или подтверждение вакцинации, некоторые ввели обязательное тестирование.

Как отмечает CNN, по данным властей Италии, более половины из 212 пассажиров самолета, прибывшего в Милан из Китая в конце декабря, оказались инфицированы коронавирусом.

Китай
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