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"Газпром" подписал "дорожную карту" сотрудничества в газовой сфере с Узбекистаном

"Газпром" подписал "дорожную карту" сотрудничества в газовой сфере с Узбекистаном
Фото: Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Газпром" спустя неделю после подписания "дорожной карты" о сотрудничестве в газовой отрасли с Казахстаном подписал аналогичный документ с руководством Узбекистана.

"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики Республики Узбекистан Журабека Мирзамахмудова. Стороны рассмотрели актуальные и перспективные вопросы взаимодействия. На встрече Алексей Миллер и Журабек Мирзамахмудов подписали "дорожную карту" по сотрудничеству в газовой отрасли", - сообщила российская компания.

Руководство России, Казахстана и Узбекистана обсуждает возможность наращивания поставок российского газа в Казахстан и Узбекистан с учетом роста внутреннего потребления и экспортных обязательств перед Китаем. Для этого может потребоваться модернизация газотранспортной инфраструктуры для доставки газа и даже строительство новых газопроводов. В том числе на территории России будет необходимо инвестировать в развитие газотранспортной инфраструктуры около 260 млрд рублей.

Нынешней зимой Узбекистан в ходе экстремальных холодов столкнулся с масштабным энергокризисом. Президент Шавкат Мирзиёев на недавнем заседании подверг острой критике чиновников за халатность в подготовке к осенне-зимнему периоду. По данным властей, в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 млн кубометров в сутки.

В этой связи было принято решение активизировать импорт газа, электроэнергии, угля и мазута из-за дефицита энергоресурсов на фоне наступивших в стране холодов. Так, страна начала импорт в зимний период из Туркмении 1,5 млрд кубометров природного газа для удовлетворения внутреннего спроса. Однако 12-21 января Туркмения приостанавливала по техническим причинам поставки газа. Сейчас поставки восстановлены.

Узбекистан способен добывать порядка 70 млрд кубометров газа в год, но из-за истощения запасов, технологических потерь и отсутствия эффективной системы контроля поставки углеводородов за последние годы существенно снизились. В 2022 году добыча газа в республике снизилась на 4% по сравнению с 2021 годом - до 51,7 млрд кубометров. По оценкам узбекских чиновников, в 2023 году республика может добыть 56,3 млрд кубометров природного газа.

На прошлой неделе, 18 января "Газпром" подписал с Казахстаном "дорожную карту" по сотрудничеству в газовой отрасли. Документ определяет основные направления взаимодействия сторон, в частности, по вопросам переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ, возможности поставок российского газа в Казахстан, а также перспективные проекты сотрудничества.

Газпром Узбекистан
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