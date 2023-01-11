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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Казахстан не получал официального предложения о "газовом" союзе с РФ и Узбекистаном

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Казахстан пока не получал официального предложения о создании "газового" союза с Россией и Узбекистаном, сообщил "Интерфаксу" премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

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"Мы на настоящий момент официальных таких предложений по созданию тройственного "газового" союза не получали, - отметил он. - Соответственно, когда получим, тогда и будем рассматривать".

"Сейчас проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с РФ. В настоящее время мы ожидаем очередной раунд переговоров с "Газпромом", и все эти отношения будут строиться на коммерческой и взаимовыгодной основе. То есть, мы продолжаем эту работу в двустороннем формате", - добавил премьер.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщал, что с Россией и Узбекистаном обсуждаются технические возможности газотранспортных систем.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 28 ноября сообщил, что незадолго до этого президент Владимир Путин предложил создать трехсторонний союза с участием России, Казахстана и Узбекистана. Токаев добавил, что казахстанской стороне "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".

Позднее вице-премьер Александр Новак уточнил, что Россия планирует использовать проект тройственного газового союза с Казахстаном и Узбекистаном для обеспечения внутренних потребностей стран в газе и для наращивания экспортного потенциала.

22 декабря замглавы МИД Казахстана Алмас Айдаров отметил, что речь идет пока только об устном предложении российской стороны, руководство Казахстана рассматривает его только как коммерческое предложение по интегрированию рынков по поставке газа. Он добавил, что "всех в данном случае напрягает", вероятно, "слово союз".

Казахстан Газпром Алихан Смаилов Узбекистан Александр Новак Болат Акчулаков Алмас Айдаров
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