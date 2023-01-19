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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:25

ВТБ запускает в Telegram альтернативу приложению онлайн-банка

ВТБ запускает в Telegram альтернативу приложению онлайн-банка
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ВТБ, чье приложение после введения санкций было удалено из AppStore и Google Play, запускает онлайн-банк в Telegram, говорится в сообщении ВТБ.

Новый цифровой банк будет создан на базе существующего чат-бота ВТБ в Telegram. Сервис будет доступен владельцам смартфонов всех операционных систем.

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На данном этапе с помощью нового сервиса клиенту смогут проверить баланс карт и счетов в ВТБ, перевести деньги через Систему быстрых платежей (СБП) и пополнить счет мобильного телефона. Затем появится оплата по QR-коду и возможность сформировать QR-код, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод me2me со своей карты в другом банке на карту в ВТБ. К концу 2023 года в Telegram клиентам будут доступны все повседневные банковские услуги, а также выпуск некоторых цифровых продуктов.

"В прошлом году мобильные версии российских банков были удалены из многих магазинов приложений. Поэтому создание максимально приближенной к онлайн-банку альтернативы стало для нас стратегически важной задачей. Реализация нового цифрового сервиса в Телеграме - уникальная разработка для российского и мирового финансового рынка, сочетающая в себе удобство и безопасность", - заявил член правления ВТБ Святослав Островский, чьи слова приводятся в сообщении ВТБ.

По оценке ВТБ, скорость проведения повседневных операций через новый сервис вырастет более чем в два раза. При этом проведение операций через Telegram не предполагает передачу клиентских данных на серверы мессенджера. Для защиты клиентских операций реализована уникальная 5-факторная защита.

ВТБ Telegram
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