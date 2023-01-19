"Соликамский магниевый завод" возглавил топ-менеджер структуры "Росатома"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Совет директоров ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) на внеочередном заседании 17 января утвердил кандидатуру Руслана Димухамедова на пост генерального директора предприятия, говорится в сообщении СМЗ.

Димухамедов назначен на эту должность с 18 января сроком на два года. Полномочия Артура Уртаева на этой должности досрочно прекращены.

Как сообщалось, Уртаева задержали в июне 2022 года в рамках расследования дела, возбужденного по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Согласно данным ЕГРЮЛ, Димухамедов является гендиректором ООО "Объединенные урановые предприятия", единственным собственником которого выступает АО "Атомредметзолото" (АРМЗ).

АРМЗ входит в горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом". Основным направлением деятельности АРМЗ является производство природного урана.

"Объединенные урановые предприятия" ведет проекты по добыче редких и редкоземельных металлов в рамках "дорожной карты" развития в Российской Федерации высокотехнологичной области "Технологии новых материалов и веществ", сообщается на сайте АРМЗ.

Также на заседании 17 января избран председатель совета директоров Соликамского магниевого завода, им стал Владислав Демидов.

В январе текущего года акционеры СМЗ полностью поменяли состав совета директоров. В него, в частности, вошли представители Минпромторга РФ и Росимущества.

В октябре 2021 года Генпрокуратура РФ, действуя в интересах Росимущества, обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием изъять акции СМЗ, принадлежавшие четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). В мае 2022 года суд полностью удовлетворил этот иск. Это решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). На экспорт поставляются магниевые сплавы, магний первичный, пентаоксиды и пентахлориды ниобия и тантала, карбонаты редкоземельных металлов, титан губчатый, хлорид калия.