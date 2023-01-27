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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

"Росатом" получил от государства контрольный пакет акций Соликамского магниевого завода

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса РФ пакета акций ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край), который перешел в федеральную собственность в 2022 году.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В октябре 2021 года Генпрокуратура, действуя в интересах Росимущества, обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием изъять 89,5% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). В мае 2022 года суд полностью удовлетворил этот иск.

Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

Уставный капитал СМЗ составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 25 копеек. Сейчас прокуратура Пермского края через суд пытается истребовать в пользу государства оставшиеся акции СМЗ у более чем 2 тысяч миноритариев.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую).

СМЗ Росатом Владимир Путин Соликамск Пермский край
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