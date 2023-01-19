Доходность 10-летних US Treasuries колеблется у 4-месячного минимума

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Доходность казначейских облигаций США колеблется вблизи многомесячных минимумов на опасениях по поводу американской экономики.

Доходность 10-летних US Treasuries к 14:39 по Москве составляла 3,38% по сравнению с 3,37% на закрытие торгов накануне. Ранее в ходе торгов показатель опускался до 3,32%, минимума с 12 сентября.

Доходность облигаций с погашением через 2 года снизилась до 4,085% с 4,098% накануне, а показатель для 30-летних бумаг находится на уровне 3,55% по сравнению с 3,54%.

Как стало известно 18 января, розничные продажи в США в декабре упали на 1,1% относительно предыдущего месяца. Аналитики в целом ожидали более умеренного снижения, на 0,8-0,9%. Кроме того, данные за ноябрь были пересмотрены в худшую сторону: в позапрошлом месяце показатель понизился на 1%, тогда как ранее сообщалось о сокращении на 0,6%.

"Слабые данные по розничным продажам говорят о том, что ситуация в потребительском секторе может приближаться к критической точке, - отметил инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд. - Это противоречит гипотезе о мягкой посадке экономики США, при которой инфляция замедлится быстрее, чем ставки начнут оказывать слишком сильное давление на экономику".

Аналитики оценивают в 94,3% вероятность того, что ФРС повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% на заседании в феврале 2023 года, согласно CME FedWatch.