Адвокат заявил, что Маск в твите про Tesla в 2018 г. "в спешке" выбрал не те формулировки

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Илон Маск принял решение опубликовать в Twitter сообщение, касающееся финансирования выкупа акций Tesla Inc в 2018 году, "за долю секунды", прочитав посвящённый этой теме материал газеты Financial Times, сказал его адвокат присяжным в ходе судебного заседания в Сан-Франциско.

В августе 2018 года бизнесмен написал, что собирается выкупить акции автопроизводителя по цене $420 за бумагу, отметив, что "финансирование обеспечено".

Один из инвесторов Tesla Глен Литтлтон подал в суд на Маска, компанию и членов ее совета директоров на тот период, утверждая, что сообщения были ложными и стоили инвесторам несколько миллиардов долларов в связи с начавшимися скачками цен на акции, опционы и облигации Tesla.

Адвокат Маска и Tesla Алекс Спиро сказал, что миллиардер опубликовал сообщение в машине по пути в аэропорт после того, как прочел статью FT о том, что суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) приобрел долю в $2 млрд в американском производителе электромобилей.

По словам Спиро, за несколько дней до этого Маск встречался с представителями PIF для обсуждения возможности сделать Tesla частной компанией. После прочтения материала FT он счел, что должен опубликовать заявление, опасаясь, что детали встречи вскоре тоже просочатся в СМИ, добавил адвокат.

"В спешке он использовал не те формулировки, - сказал Спиро в ходе выступления в суде. - Он не планировал это писать".

Сделка по покупке акций не состоялась. При этом Маск утверждает, что действительно рассматривал возможность сделать Tesla частной компанией и полагал, что заручился поддержкой саудовского фонда.

В 2018 году бизнесмен договорился выплатить штраф в размере $20 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, касающихся сообщений в Twitter. Он также ушел с поста председателя совета директоров автопроизводителя, но остался в должности CEO. Кроме того, сама компания также согласилась выплатить аналогичный штраф.

Акции Tesla в ходе предварительных торгов в четверг дешевеют на 2,3%. За 12 месяцев капитализация компании упала на 61,2%.