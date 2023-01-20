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Маск продал акции Tesla на $3,6 млрд перед выходом отчета, не оправдавшего прогнозов

Маск продал акции Tesla на $3,6 млрд перед выходом отчета, не оправдавшего прогнозов
Фото: John Walton/PA Images via Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Глава Tesla Inc Илон Маск продал акции производителя электромобилей на общую сумму около $3,6 млрд в середине декабря - незадолго до публикации компанией данных о поставках автомобилей за 2022 год, оказавшихся хуже прогнозов, пишет The Wall Street Journal.

Маск продал около 22 млн акций 12-14 декабря, средняя цена продажи составила $163, свидетельствуют регулятивные документы.

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Tesla обнародовала отчет о продажах 2 января. Акции компании резко подешевели в ходе первых торгов 2023 года - 3 января. Стоимость бумаг к закрытию рынка в этот день опустилась до $108, и таким образом, проданный Маском пакет подешевел на $1,2 млрд, отмечает WSJ.

"Такие действия должны серьезно заинтересовать Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), - полагает профессор фондового права Университета Дьюка Джеймс Кокс. - Вопрос здесь в том, что знал Маск, и чего рынок ожидал после продажи им акций".

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Правила SEC обычно запрещают инсайдерам продавать акции их компаний, основываясь на непубличной информации. Однако продажи разрешены в том случае, если они происходят в рамках предварительно составленного плана.

Данных о том, продавал ли Маск бумаги Tesla в соответствии с таким планом, нет, отмечает WSJ.

Как сообщалось, компания увеличила поставки электромобилей в минувшем году на 40%, до 1,31 млн единиц. Ее собственный прогноз предполагал рост на 50% и более, а эксперты Уолл-стрит в среднем ожидали, что годовые поставки достигнут 1,34 млн машин.

Глава Tesla в общей сложности продал акции компании более чем на $39 млрд с момента подъема их цены до пика в ноябре 2021 года. В прошлом году Маск продал акции компании на $23 млрд, в том числе, чтобы привлечь средства для финансирования покупки Twitter Inc. за $44 млрд.

Акции Tesla прибавляют в цене 1,8% в ходе предварительных торгов в пятницу. За последний год их стоимость упала почти на 60%.

Илон Маск Tesla
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