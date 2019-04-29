Маск еще раз договорился с SEC, о чем он может писать в твиттере

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Предприниматель Илон Маск согласился соблюдать дополнительные ограничения в социальных сетях, для него определены темы, на которые он не имеет права писать в твиттере без предварительного согласования с юристами Tesla, отвечающими за раскрытие информации.

Очередное - второе - соглашение между Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США направлено на утверждение в суд, сообщают американские СМИ.

В число тем, которые бизнесмен не сможет обсуждать в твиттере без предварительного согласования, вошли все новости, связанные с бизнесом Tesla - о продажах, объемах производства, новых видах продукции, сделках M&A.

Соглашение должно снять претензии регулятора, который два месяца назад обвинил Маска в нарушении утвержденного ранее судом соглашения, которое запрещает бизнесмену писать твиты с существенной для рынка информацией без предварительного их одобрения юристами Tesla.

Сам Маск уверяет, что не считал публиковавшуюся им информацию существенной.

Твит о выпуске автомобилей

Поводом для последних претензий SEC, которые сразу вызвали падение акций Tesla на 5%, стал твит Маска от 19 февраля о планах компании выпустить 500 тыс. автомобилей в 2019 году.

Бизнесмен настаивал, что это сообщение содержало публично известную информацию и не повлияло на рынок. Тем не менее, потом сообщение было уточнено: на самом деле компанией будет поставлено 400 тыс. электромобилей, а 500 тыс. - это пересчет объемов производства, достигнутых за конкретную неделю, в годовой объем.

Как выяснил регулятор, твит Маска не одобрили перед публикацией юристы компании, как это было предусмотрено октябрьским соглашением с SEC.

Суд, куда пожаловалась SEC, указал на то, что первоначальное соглашение сторон содержит размытые формулировки в отношении процедур раскрытия информации, и предложил регулятору согласовать более четкие правила для Маска.

Новое соглашение с SEC не предусматривает никаких финансовых штрафов для Маска или Tesla, он продолжит работать руководителем компании.

SEC приходится проявлять сдержанность, чтобы не нанести ущерб акционерам Tesla, которая в глазах инвесторов неразрывно связана с именем Маска, говорят эксперты.

Твиты о выкупе акций

В прошлом году регулятор обвинил Маска в обмане инвесторов. SEC утверждала, что в серии твитов Маска содержалась ложная информация о скором выкупе акций компании.

Маск 7 августа 2018 года написал в твиттере, что собирается выкупить Tesla по цене $420 за акцию, то есть с 20%-ной премией, с помощью заемных средств. При этом он добавил, что "финансирование обеспечено". Акции компании взлетели на 11% при резко возросших оборотах. Nasdaq вынуждена была приостановить торги. Но через 17 дней после заявления Маск отказался от планов сделать компанию частной, и выяснилось, что для его громкого заявления никаких фактических оснований не было.

Кроме того, Маск не обсуждал содержание своих твитов с кем-либо из сотрудников, не соблюдал процедур, предусмотренных законодательством о рынке ценных бумаг США.

После разбирательств Маск заплатил в конце прошлого года штраф в $20 млн и ушел с поста председателя совета директоров Tesla. По соглашению с регулятором он обязался согласовывать впредь свои сообщения с юристами компании.

Интересы акционеров

Многие сочли, что Маск, который владеет 22% акций Tesla, отделался легким испугом. Специальное заявление по этому поводу сделал глава Комиссии Джей Клейтон. Он дал понять, что принимая решение, регулятор думал не только о том, как наказать провинившегося Маска, фактически обманувшего своих инвесторов, но и о том, чтобы не сделать им еще хуже, обесценив их вложения в компанию, которая столь неразрывно связана со своим создателем.

"(. . .) Часто бывает, что интересы обычных акционеров - которые никак не виновны в нарушении - переплетаются с интересами компании и ее руководителей, которые совершили это нарушение. Например, штрафы приходится выплачивать из средств, которые в противном случае были бы использованы в интересах акционеров, а умение и поддержка отдельных людей могут быть важны для будущих успехов компании", - заявил глава SEC.

Маск критикует SEC

Сам Маск, однако, не сильно изменил свое поведение. Уже после заключения октябрьского соглашения он публично обозвал SEC, всесильного регулятора американского фондового рынка, "Комиссией по обогащению шортселлеров" (Shortseller Enrichment Commission) и заметил, что не очень его уважает.

В апреле, несмотря на новые разбирательства в связи с претензиями SEC, он вновь писал о производственных планах Tesla, критиковал действия SEC, а также обсуждал в твиитере планы выпуска беспилотных электромобилей.

Совет директоров самой Tesla также не смог создать механизмы контроля за Маском. В итоге последовало новое разбирательство, которое продолжалось более двух месяцев.

Требования к раскрытию информации

Базовые требования SEC предусматривают, что существенная информация должна раскрываться эмитентами по общедоступным и привычным для рынка каналам. Подавляющее большинство американских эмитентов используют для этого ленты информационных агентств.

В последние годы несколько крупных корпораций, прежде всего из сферы IT, перешли на раскрытие информации через социальные сети. Однако для этого эмитенты сначала должны были доказать, что этот канал информирования уже стал привычным для их инвесторов и реально обеспечивает общедоступность информации. В любом случае, где бы информация ни раскрывалась, она должна быть полной и точной.

SEC также требует, чтобы после любого раскрытия эмитент в течение четырех дней представлял в SEC так называемую форму 8-К с полным раскрытием деталей существенного события.

В 2003 году компания Tesla сообщила инвесторам, что твиттер Маска будет впредь использоваться для раскрытия существенной информации. Таким образом, распространение им важной информации через соцсеть само по себе не является нарушением.

В то же время Tesla не создала механизмы, контролирующие то, насколько публикуемая Маском в твиттере информация соответствует требованиям SEC, является полной и достоверной. В рамках октябрьского мирового соглашения с SEC Tesla, которую регулятор обвинил в иске в отсутствии надлежащего контроля за процедурами раскрытия информации, выплатила $20 млн штрафа, добавила в свой совет двух независимых директоров и сменила его председателя.