РФ планирует расширение поставок авто- и ж/д-техники в Туркменистан

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Россия и Туркменистан в рамках расширения сотрудничества в транспортной сфере могут нарастить поставки автомобильной и ж/д техники, увеличить грузооборот портов на Каспии, а также реализовать проект по строительству автомагистрали вдоль восточного побережья Каспийского моря. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках Российско-туркменского бизнес-форума в четверг.

"Особое значение придаем формированию международных транспортных маршрутов, и здесь наша позиция полностью совпадает с подходами туркменистанских коллег. Вместе работаем над развитием международного транспортного коридора "Север-Юг", выходим на полную пропускную мощность. Это откроет для бизнеса широкое поле возможностей, связанных со строительством инфраструктуры, сервисных и торгово-логистических центров, модернизации морских портов", - сказал он, выступая на пленарной сессии форума.

Он отметил, что один из перспективных совместных проектов РФ и Туркменистана, обсуждаемых в настоящее время, – строительство автомагистрали вдоль восточного побережья Каспийского моря.

"Необходимо увеличить грузооборот российских и туркменистанских портов на Каспии, расширить поставки железнодорожных локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов", - добавил глава российского правительства.

По его словам, РФ "за последние пару лет" поставила семь тепловозов для "Железных дорог Туркменистана".

Новые поставки планируются также в сфере автомобилестроения. "Здесь очень популярны наши грузовые автомобили, прежде всего "КАМАЗ". Сейчас совместно с туркменистанскими партнерами отечественные автопроизводители прорабатывают портфель новых заказов в текущем году", - отметил Мишустин.

Россия и Туркменистан рассматривают также кооперацию в сфере судостроения на базе верфей обеих стран. "Имеется и большой потенциал в сфере судостроительной кооперации, которая должна выстраиваться на взаимовыгодной основе с использованием строительных площадок наших двух стран", - заявил премьер-министр.

Объем товарооборота РФ и Туркменистана сейчас составляет около $1 млрд, сообщил он. "Несомненно, потенциал экономического сотрудничества намного выше. Мы видим, что хорошие возможности существуют для углубления взаимодействия, расширения сфер кооперации. И конечно, для этого будем активизировать совместную работу", - заявил премьер-министр РФ, добавив, что туркменистанские предприниматели могли бы занять некоторые из ниш на российском рынке, которые освободили иностранные компании.

Для облегчения сотрудничества РФ готова рассматривать с туркменскими коллегами смягчение визового режима для представителей деловых кругов, упрощение процедур таможенного, ветеринарного и фитосанитарного контроля, сказал Мишустин.

"Речь может идти не только о наращивании товаропотоков, но и о создании новых совместных производств, строительстве современных промышленных, энергетических, транспортных объектов", - прокомментировал он возможности экономического сотрудничества с Туркменистаном.