Российские железнодорожники и нефтяники готовы работать в Туркменистане

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" готово участвовать в модернизации железных дорог Туркменистана для увеличения объемов перевозок по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг", заявил глава компании Олег Белозеров на российско-туркменском бизнес-форуме в Ашхабаде.

Его цитирует телеграм-канал монополии.

"Рост объемов перевозок (по МТК "Север-Юг" - ИФ) потребует модернизации и строительства железнодорожной инфраструктуры Туркменистана, в чем РЖД готовы участвовать", - сообщает компания.

Белозеров напомнил, что для "раскатки" восточной ветви коридора "Север-Юг" РЖД совместно с туркменскими коллегами с октября прошлого года организовали регулярный ежемесячный сервис по перевозке контейнеров маршрутными поездами; установили специальные тарифы на перевозки контейнеров из России в Иран транзитом по железным дорогам Туркменистана и Казахстана; также РЖД везут неконтейнерные грузы в Индию.

Также прорабатываются отправки ряда товаров через Туркменистан и Иран в ОАЭ, Турцию и другие страны, отмечает компания.

По словам Белозерова, объемы грузовых перевозок в российско-туркменском сообщении выросли в 2022 году на 11% в годовом исчислении. Перевозки контейнеров выросли к 2021 году на 73,6% (рост в 2,7 раза - ИФ).

МТК "Север-Юг" связывает РФ со странами Каспийского бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии.

Нефтяная отрасль

Российские нефтяные компании готовы участвовать в совместных проектах по разработке месторождений в Туркменистане, сообщил сайт правительства России после встречи в Ашхабаде вице-премьера Александра Новака с зампредом кабинета министров Туркменистана Шахымом Абдрахмановым.

Стороны также обсудили взаимодействие в области поставок нефти и газа, строительство газовой инфраструктуры, сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и мирного атома, сохранение экологической безопасности в Каспийском море.

В сообщении подчеркивается, что российские компании также готовы предоставить Туркменистану услуги в сфере модернизации электроэнергетической системы страны, в том числе за счет поставок отечественного оборудования.