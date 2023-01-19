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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Власти Татарстана задумались о продвижении автомобилей Aurus в Туркмении

Власти Татарстана задумались о продвижении автомобилей Aurus в Туркмении
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Россия планирует продвигать автомобили Aurus на рынке Туркмении. Об этом сообщил вице-премьер Татарстана - министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко, принимающий участие в Российско-туркменском бизнес-форуме.

"Сегодня утром, когда мы ехали сюда на форум, нас обогнал большой кортеж "Мерседесов". Я еду и думаю, почему они ездят на "Мерседесах"? Хотя Aurus гораздо качественнее, полностью импортозамещенный, производится в России, дружественной Туркменистану стране. И он гораздо лучше. Я тоже за Aurus", - сказал Коробченко. Его слова приводит туркменское информационное агентство Orient.

Он пообещал, вернувшись в Татарстан, переговорить с руководством предприятия, выпускающего Aurus.

"Нам нужно встретиться с руководством Туркменистана и сделать такое предложение, от которого нельзя отказаться. Это будут наши автомобили Aurus, и бронированные, и обычные в классе седан", - сказал Коробченко.

"В республике сейчас начали производить новые автомобили Aurus "Комендант", презентация этих джипов состоится в Татарстане 28 февраля", - добавил он.

Бренд Aurus сформирован на базе реализуемого ФГУП "НАМИ" с 2012 г. проекта по созданию представительских автомобилей для первых лиц государства. Проект получил название "Единая модульная платформа" и позже стал также известен как проект "Кортеж". НАМИ с 2016 г. вел мелкосерийный выпуск машин Aurus на своих мощностях.

Для создания полноценного серийного производства в Елабуге (Татарстан) в конце 2017 г. было зарегистрировано ООО "Аурус". В мае 2021 г. начался выпуск седанов Aurus Senat, которые сейчас используются как служебные для президента и членов правительства РФ. С конца 2022 г. также началось серийное производство внедорожника Aurus Komendant.

Сообщалось, что площадка в Татарстане рассчитана на выпуск в перспективе до 5 тыс. автомобилей в год.

Анонсированные ранее планы расширения модельного ряда Aurus предполагали также появление минивэна Arsenal, кабриолета на базе парадного автомобиля и электромотоцикла. Образец последнего летом прошлого года был представлен под названием Aurus Merlon (от "мерлон" - зубец стены крепости, кремля) и показан на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

ол км

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Aurus Татарстан Туркмения
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