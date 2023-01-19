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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Россиян будут штрафовать за перевозку более 200 немаркированных электронных сигарет

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который ограничит перевозки физлицами по России немаркированных электронных сигарет.

Законопроект № 280589-8 также вводит ответственность физлиц за нарушение вводимых ограничений. По словам авторов поправок, они хотят ввести возможности контроля за гражданами, которые под предлогом ввоза немаркированной никотинсодержащей продукции для личного потребления, фактически ввозят данную продукцию для дальнейшей реализации без уплаты акцизов и НДС и с нарушениями законов о защите прав потребителя.

Сейчас законодательство разрешает перевозку не более немаркированных 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 г на одного человека. За нарушение граждан могут оштрафовать на сумму от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, а табачные изделия у них конфискуют.

В отношении никотинсодержащей продукции подобные ограничения российским законодательством не предусмотрены. Поэтому авторы законопроекта предлагают разрешить физлицам перевозить по России не более 200 изделий с нагреваемым табаком, или никотинсодержащей продукции (за исключением изделий с нагреваемым табаком) с общим объемом никотинсодержащей жидкости не более 50 мл на одного человека.

Депутаты также предложили дать полицейским право составлять протоколы об административных правонарушениях на нарушителей, поскольку они имеют право проводить личный досмотр граждан и их вещей, а также досмотр транспортных средств.

Авторами проекта стали депутаты Андрей Луговой от ЛДПР и единороссы Леонид Огуль, Айдар Метшин, Айрат Фаррахов, Алексей Веллер, Анатолий Вороновский, Антон Гетта, Руслан Гаджиев.

Госдума Андрей Луговой
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