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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

РФ с 15 декабря вводит обязательную маркировку жидкости для вейпов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Россия с 15 декабря вводит обязательную маркировку жидкости для вейпов и других электронных систем курения.

Это предусмотрено соответствующим распоряжением правительства, принятым 30 ноября 2022 года.

Эта мера распространяется на жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, в картриджах, в капсулах, а также в составе электронных сигарет одноразового использования.

Эксперимент по маркировке отдельных видов никотинсодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина проводится в РФ с 15 февраля. Его планировалось завершить в конце февраля 2023 года.

В соответствии с новым сроком с 15 декабря производители и импортеры этой продукции должны в обязательном порядке регистрироваться в системе "Честный знак". С 1 марта 2023 года предусмотрена обязательная регистрация оптовиков и розницы. С 1 2023 года апреля розничные и оптовые организации должны передавать данные об обороте электронных сигарет с маркировкой в "Честный знак". С 1 декабря 2023 года оборот немаркированной продукции будет запрещен.

В систему маркировки уже включены сигареты, папиросы, сигары, сигариллы, биди, кретек, табаки курительные, нюхательные, жевательные, трубочные и для кальяна.

В августе замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак оценил потери бюджетной системы РФ из-за нелегального оборота электронных сигарет и жидкостей для них в 65 млрд рублей в год.

Оператором системы маркировки в РФ является ЦРПТ - совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

Минпромторг Василий Шпак
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