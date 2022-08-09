Минпромторг подтвердил отказ от обязательной маркировки новых групп товаров в 2022 г.

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Обязательная маркировка новых групп товаров не будет запускаться в текущем году, принятие соответствующих решений перенесено на 2023 год, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

"С учетом сложившейся геополитической и экономической ситуации и принятых правительством решений о переносе на 2023 год начала обязательной маркировки по новым товарным группам введение обязательной маркировки средствами идентификации в 2022 году не планируется", - передала "Интерфаксу" его слова пресс-служба министерства.

Шпак отметил, что на этот год запланировано только досрочное завершение эксперимента по маркировке никотинсодержащих жидкостей и электронных средств доставки никотина. Ранее во вторник Минпромторг опубликовал проект постановления правительства о запуске обязательной маркировки электронных сигарет и жидкостей к ним с 1 ноября 2022 года. Первоначально предполагалось, что эксперимент по маркировке этой продукции, начатый в феврале, завершится только к февралю следующего года.