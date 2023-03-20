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Страховщик выплатил 10 млн рублей клиентам закрывшегося туроператора "Джей Стади"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Страховая компания "Согласие" выполнила обязательства по договору страхования ответственности закрывшегося туроператора "Джей Стади", сумма выплат составила 10 млн рублей в соответствии с лимитом ответственности страховщика", - отметили в компании, сообщили в "Интерфаксу" в пресс-службе СК.

В соответствии с условиями договора страхования, компания возместила клиентам туроператора расходы на оплату услуг по перевозке и/или размещению, которые они оплатили, но не получили из-за прекращения работы "Джей Стади".

В "Согласии" ранее сообщали, что сумма заявленных убытков превысила 13 млн рублей. Выплаты клиентам "Джей Стади" назначались пропорционально суммам, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора.

В конце декабря 2022 года сайт "Джей Стади" сообщил, что компания прекращает работу в сфере международного выездного, въездного и внутреннего туризма по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. Приказом Минэкономразвития России туроператор был исключен из Единого федерального реестра туроператоров.

Согласие Джей Стади Минэкономразвитие
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