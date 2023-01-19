Глава ФРБ Бостона считает, что ФРС должна поднять ставку "чуть выше 5%" и удерживать

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США должна продолжать повышать базовую процентную ставку, чтобы инфляция устойчиво продолжала замедляться, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзен Коллинз.

"Я ощущаю необходимость продолжать повышать ставку, вероятно, чтобы она поднялась чуть выше 5%, а затем удерживать ее на этом уровне в течение некоторого времени", - сказала она на конференции, спонсируемой ФРБ Бостона.

При этом она отметила, что ФРС, вероятно, может повышать ставку "более медленными темпами": "Более взвешенные корректировки ставки позволят нам лучше справиться с конкурирующими рисками, с которыми на текущий момент столкнулась монетарная политика".

В интервью New York Times на прошлой неделе Коллинз сказала, что поддержит повышение ставки на 25 базисных пунктов в дальнейшем.

Коллинз не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в текущем году.

Ранее глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил The Wall Street Journal, что американскому ЦБ следует продолжить подъем базовой процентной ставки, допустив, что ее уровень может достичь 5,5%.

В то же время президент ФРБ Далласа Лори Логан выразила мнение, что ФРС следует замедлить темпы повышения ставки на предстоящем заседании, чтобы руководители ЦБ могли лучше оценить, куда они движутся.

ФРС увеличила базовую ставку на 50 базисных пунктов в декабре - до 4,25-4,5% годовых. Прогнозы руководителей ФРС предполагают, что ставка превысит 5% в этом году и останется выше этой отметки в 2024 году.