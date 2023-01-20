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Зампред ФРС и глава ФРБ Нью-Йорка видят необходимость в дальнейшем подъеме ставки

Зампред ФРС и глава ФРБ Нью-Йорка видят необходимость в дальнейшем подъеме ставки
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе необходимо продолжать ужесточение политики, поскольку инфляция в США остается слишком высокой, несмотря на некоторое замедление, считают заместитель председателя ФРС Лейл Брейнард и глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс.

"Даже с учетом недавнего ослабления темпов инфляции, она остается высокой, и наша политика должна быть достаточно ограничительной в течение определенного времени, чтобы обеспечить устойчивый возврат темпов роста потребительских цен к 2%", - сказала Брейнард на мероприятии школы бизнеса Бута при Чикагском университете.

Уильямс, выступавший на мероприятии Fixed Income Analysts Society в Нью-Йорке, заявил, что Федрезерв еще не довел до конца цикл ужесточения политики.

"Инфляция остается высокой, и мы видим сигналы сохранения дисбаланса спроса и предложения, поэтому ясно, что монетарной политике еще предстоит сделать свое дело по устойчивому замедлению роста цен до 2%-го целевого показателя ФРС", - отметил Уильямс.

Ни Брейнард, ни Уильямс не сказали, может ли Федрезерв замедлить темпы подъема ставки на заседании, которое пройдет 31 января-1 февраля, отмечает Bloomberg.

ФРС увеличила ставку на 50 б.п. в декабре - до 4,25-4,5% годовых после ее подъема на 75 б.п. по итогам предыдущих четырех заседаний, и рынок ждет дальнейшего замедления темпов ужесточения политики с учетом сигналов ослабления инфляции и экономической активности в США.

Уильямс отметил, что замедление повышения ставки имеет смысл, поскольку Федрезерв приближается к завершению цикла ужесточения политики.

Брейнард заявила, что более слабые темпы подъема ставки "позволят нам оценить больше данных по мере того как мы приближаем ее к достаточно ограничительному уровню, принимая во внимание риски, связанные с целями нашего двойного мандата".

ФРС США ФРБ Нью-Йорка Лейл Брейнард Джон Уильямс
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