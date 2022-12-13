Дефицит бюджета США в ноябре вырос на 30%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в ноябре составил $248,535 млрд, что на 30% превышает показатель за тот же месяц прошлого года ($191,335 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета сократились на 10,3% - до $252,111 млрд против $281,208 млрд годом ранее.

При этом расходы выросли на 5,9% и достигли $500,646 млрд по сравнению с $472,543 млрд.

Между тем за два месяца 2023 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США уменьшилось на 5,6% - до $336,409 млрд.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода вырос на 1%, достигнув $570,611 млрд.

Расходы снизились на 1,6% и составили $907,02 млрд. Однако процентные выплаты по госдолгу были почти вдвое больше показателя за октябрь-ноябрь прошлого года из-за повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2022 финансового года, который завершился 30 сентября, сократилось вдвое и составило $1,375 трлн.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован по итогам 2020 фингода. Профицит бюджета последний раз фиксировался в 2001 фингоду.