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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:19

Сокрытие финотчетности не освобождает компании от публикации отчетов эмитента

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Компании, которые не опубликовали финансовую отчетность, должны, тем не менее, раскрывать свои отчеты эмитента за полгода и год, разъяснил Банк России. Сроки публикации - не позднее 90 и 150 дней с даты окончания соответствующего отчетного периода.

"Эмитент, который по каким-либо причинам не опубликовал консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) или бухгалтерскую (финансовую) отчетность, при раскрытии отчета эмитента должен придерживаться предельного срока, установленного для опубликования отчета эмитента за соответствующий период", - говорится в разъяснениях регулятора.

Действующая нормативная база привязывает публикацию отчетов эмитента к срокам раскрытия финансовой отчетности. Согласно положению "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", отчет эмитента должен быть раскрыт в течение 30 дней с даты раскрытия годовой или промежуточной консолидированной финансовой отчетности либо бухгалтерской отчетности.

Однако в 2022 году на фоне военной операции в Украине и последовавших антироссийский санкций компаниям в России разрешили не обнародовать или раскрывать в ограниченном виде чувствительную корпоративную информацию. Разрешение касается промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе консолидированной, аудиторских заключений и другой "чувствительной" информации. Такие правила пока установлены на срок до 1 июля 2023 года.

В этой ситуации отчет эмитента за 12 месяцев не должен быть опубликован позднее 150 дней с даты окончания соответствующего отчетного периода, отчет эмитента за 6 месяцев - позднее 90 дней с даты окончания соответствующего отчетного периода, пишет регулятор.

Кроме того, ЦБ разъясняет, что в случае выявления недостоверной, неточной, неполной или вводящей в заблуждение информации в отчете эмитента, годовом отчете акционерного общества, списке аффилированных лиц, заново публиковать весь исправленный документ не требуется. Достаточно ссылки на изменяемый документ или сообщение, описания внесенных изменений и причин их внесения, а также скорректированной информации.

Банк России
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