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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:55

ЦБ РФ освободил акционерные общества-банкроты от обязательного раскрытия информации

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Акционерные общества на этапе конкурсного производства будут освобождены от обязанности раскрывать информацию о своей деятельности - это предусматривают опубликованные поправки в положение Банка России № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

ЦБ РФ опубликовал документ, который Минюст зарегистрировал 9 февраля 2023 года. Изменения вступят в силу с 1 апреля 2023 года.

"Раскрытие информации, предусмотренной настоящим положением, не осуществляется: в период осуществления конкурсного производства - с даты введения конкурсного производства", - говорится в нем.

Таким образом, проект расширяет перечень ситуаций, когда АО не раскрывает существенные факты о своей деятельности, финансовую отчетность и т.д. Сейчас от такой обязанности освобождены АО в период действия ликвидационной комиссии либо осуществления ликвидации по решению арбитражного суда, а финансовые организации - с даты принятия ЦБ решения о назначении временной администрации.

Внесение изменений обусловлено прекращением полномочий органов управления эмитента и отсутствием необходимости проведения корпоративных процедур, говорили ранее "Интерфаксу" в ЦБ РФ.

"Сообщения, раскрытого эмитентом, о признании его банкротом достаточно для инвесторов в целях предупреждения необдуманных инвестиционных решений в отношении ценных бумаг такого эмитента", - говорили в ЦБ РФ, подчеркивая, что информация о состоянии эмитента после введения процедуры банкротства необходима для его кредиторов и должна доводиться до их сведения в соответствии с законом о несостоятельности.

ЦБ РФ
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