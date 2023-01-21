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Сбербанк установил банкоматы в Ялте, Севастополе и Симферополе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Сбербанк установил банкоматы на территории полуострова Крым в Ялте, Севастополе и Симферополе, а также селе Оползневое, сообщили журналистам в пресс-службе банка.

В городах банкоматы установлены в мобильных офисах (автомобилях), в селе - в помещении.

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Сбербанк на этой неделе объявил о начале работы в Крыму. В течение 2023 года банк планирует распространить свою сеть устройств самообслуживания на всем полуострове. Офисы кредитная организация собирается открывать постепенно: первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии.

Сейчас в Крыму работает ограниченное количество банков, все они уже много лет находятся под внешними ограничениями. Крупнейшие российские банки ранее неоднократно заявляли, что не готовы открывать отделения на полуострове из-за неминуемой угрозы введения жестких санкций со стороны США и ЕС.

Сбербанк в начале апреля 2022 года подпал под блокирующие санкции США. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка позже ввели и некоторые другие страны.

Сбербанк Крым Ялта Севастополь Симферополь
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