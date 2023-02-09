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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Сбербанк намерен к марту увеличить сеть банкоматов в Крыму примерно до 30 устройств

Сбербанк намерен к марту увеличить сеть банкоматов в Крыму примерно до 30 устройств
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк установил в Крыму и Севастополе восемь банкоматов и намерен до конца февраля увеличить их количество примерно до 30, сообщает пресс-служба банка.

"До конца февраля Сбер планирует запустить еще несколько десятков банкоматов в крупнейших городах Крыма - Ялте, Севастополе и Симферополе", - говорится в сообщении на сайте банка.

Пресс-служба уточнила, что первые восемь стационарных банкоматов установлены на партнерских площадках, загружены деньгами и обслуживают клиентов. В частности, в Симферополе банкоматы размещены в супермаркетах ПУД и "Яблоко", в Ялте - в двух супермаркетах сети ПУД, в Севастополе - в ТРК Sea Mall, ТЦ "Посейдон" и двух супермаркетах ПУД.

Пресс-служба уточнила, что в ближайшие дни заработают еще пять банкоматов.

Об установке первых стационарных банкоматов в Крыму Сбербанк сообщил 3 февраля.

Сбербанк в январе объявил о начале работы в Крыму. В течение 2023 года банк планирует распространить свою сеть устройств самообслуживания на всем полуострове. Офисы кредитная организация собирается открывать постепенно: первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии.

Ранее в трех городах были установлены банкоматы в мобильных офисах (автомобилях) банка.

В настоящее время в Крыму работает ограниченное количество банков, все они уже много лет находятся под внешними ограничениями.

Сбербанк в начале апреля 2022 года подпал под блокирующие санкции США. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка позже ввели и некоторые другие страны.

Сбербанк Крым Севастополь
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