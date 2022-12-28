Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Большинство менеджеров по закупкам в США не ждут нормализации цепочек поставок до 2024 г.

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Большинство менеджеров по закупкам крупнейших компаний США не ожидают улучшения ситуации в глобальных и национальных цепочках поставок до 2024 года, согласно результатам опроса CNBC.

При этом 61% респондентов отметили, что текущее состояние цепочек поставок неудовлетворительно, в то время как 32% считают иначе.

Отвечая на вопрос о том, когда цепи поставок могут нормализоваться, 22% менеджеров выразили неуверенность в точных сроках, 19% - сказали, что в 2023 году, и 30% - в 2024. Еще 29% опрошенных считают, что это произойдет не ранее 2025 года, или вообще никогда.

Проблемы в международной логистике сохраняются уже на протяжение почти трех лет - с начала пандемии коронавируса, из-за которой крупнейшие транспортно-логистические хабы оказались закрыты или ограничены в работе. Участники опроса отметили также, что они до сих пор вынуждены делать заказы на поставки товаров за полгода до даты фактической доставки для большей надежности.

Опрос CNBC проводился в период с 12 по 19 декабря. В нем учувствовал 341 менеджер по логистике компаний, входящих в ряд крупнейших торговых и бизнес-ассоциаций США, включая Национальную федерацию розничной торговли (NRF), Американскую ассоциацию одежды и обуви и Сельскохозяйственное транспортное объединение (Agriculture Transportation Coalition, AgTC).

Между тем более половины респондентов опроса считают, что администрация президента США Джо Байдена полностью не понимает проблемы, сложившиеся в цепях поставок.

Американское правительство предприняло некоторые шаги для улучшения ситуации, отмечает вице-президент NRF Джон Голд. Так, к примеру, в этом году администрация запустила пилотную программу для хранения и передачи информации о цепочках поставок, получившую название Freight Logistics Optimization Works или FLOW. По данным министерства транспорта США, в этой программе участвует 46 организаций.

Однако большинство менеджеров сходится во мнении, что эффективность работы FLOW невысока, и требуются дополнительные реформы для масштабирования этой программы. 51% участников опроса не верят в то, что правительству удастся создать полномасштабную базу данных.

Наиболее серьезные проблемы в цепях поставок

Среди крупнейших сохраняющихся проблем в цепях поставок респонденты в первую очередь перечислили заторы в портах, недостаток квалифицированной рабочей силы, а также сокращение свободных мест на складах из-за резкого увеличения запасов товаров. По оценкам участников опроса, тарифы на хранение товаров на складах подскочили в пять раз из-за дефицита свободных мест.

Кроме того, скачок цен на энергоресурсы и нехватка работников также являются двумя ключевыми факторами проинфляционного давления.

Касательно рабочей силы менеджеры отметили, что больше всего они обеспокоены из-за ментального здоровья своих сотрудников на фоне переработок: 65% респондентов столкнулись с проблемами эмоционального выгорания работников. Еще 61% опрошенных отметили, что испытывают трудности в найме квалифицированной рабочей силы.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Количество созданных в Москве компаний впервые за пять лет превысило число ликвидированных

Мастер-франчайзи сети Domino's Pizza допустил продажу российского бизнеса

ХКФ банк вышел из акционеров казахстанского Home Credit Bank

Акции Tesla находятся на рекордно перепроданном уровне

Акции Tesla находятся на рекордно перепроданном уровне

Суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока 2" до июля

Росрыболовство отказалось от идеи запретить экспорт красной икры и рыбы

Росрыболовство отказалось от идеи запретить экспорт красной икры и рыбы

Минэнерго РФ прогнозирует рост экспорта электроэнергии в Китай на 16% в 2022 году

Минэнерго РФ прогнозирует рост экспорта электроэнергии в Китай на 16% в 2022 году

В РФ с 1 января 2023 года повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк

В РФ с 1 января 2023 года повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });