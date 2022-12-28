Большинство менеджеров по закупкам в США не ждут нормализации цепочек поставок до 2024 г.

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Большинство менеджеров по закупкам крупнейших компаний США не ожидают улучшения ситуации в глобальных и национальных цепочках поставок до 2024 года, согласно результатам опроса CNBC.

При этом 61% респондентов отметили, что текущее состояние цепочек поставок неудовлетворительно, в то время как 32% считают иначе.

Отвечая на вопрос о том, когда цепи поставок могут нормализоваться, 22% менеджеров выразили неуверенность в точных сроках, 19% - сказали, что в 2023 году, и 30% - в 2024. Еще 29% опрошенных считают, что это произойдет не ранее 2025 года, или вообще никогда.

Проблемы в международной логистике сохраняются уже на протяжение почти трех лет - с начала пандемии коронавируса, из-за которой крупнейшие транспортно-логистические хабы оказались закрыты или ограничены в работе. Участники опроса отметили также, что они до сих пор вынуждены делать заказы на поставки товаров за полгода до даты фактической доставки для большей надежности.

Опрос CNBC проводился в период с 12 по 19 декабря. В нем учувствовал 341 менеджер по логистике компаний, входящих в ряд крупнейших торговых и бизнес-ассоциаций США, включая Национальную федерацию розничной торговли (NRF), Американскую ассоциацию одежды и обуви и Сельскохозяйственное транспортное объединение (Agriculture Transportation Coalition, AgTC).

Между тем более половины респондентов опроса считают, что администрация президента США Джо Байдена полностью не понимает проблемы, сложившиеся в цепях поставок.

Американское правительство предприняло некоторые шаги для улучшения ситуации, отмечает вице-президент NRF Джон Голд. Так, к примеру, в этом году администрация запустила пилотную программу для хранения и передачи информации о цепочках поставок, получившую название Freight Logistics Optimization Works или FLOW. По данным министерства транспорта США, в этой программе участвует 46 организаций.

Однако большинство менеджеров сходится во мнении, что эффективность работы FLOW невысока, и требуются дополнительные реформы для масштабирования этой программы. 51% участников опроса не верят в то, что правительству удастся создать полномасштабную базу данных.

Наиболее серьезные проблемы в цепях поставок

Среди крупнейших сохраняющихся проблем в цепях поставок респонденты в первую очередь перечислили заторы в портах, недостаток квалифицированной рабочей силы, а также сокращение свободных мест на складах из-за резкого увеличения запасов товаров. По оценкам участников опроса, тарифы на хранение товаров на складах подскочили в пять раз из-за дефицита свободных мест.

Кроме того, скачок цен на энергоресурсы и нехватка работников также являются двумя ключевыми факторами проинфляционного давления.

Касательно рабочей силы менеджеры отметили, что больше всего они обеспокоены из-за ментального здоровья своих сотрудников на фоне переработок: 65% респондентов столкнулись с проблемами эмоционального выгорания работников. Еще 61% опрошенных отметили, что испытывают трудности в найме квалифицированной рабочей силы.