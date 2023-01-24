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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

На Twitter подали в суд за неуплату аренды офиса в Сан-Франциско на $3,16 млн

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Владелец здания, в котором находится штаб-квартира американской Twitter Inc. в Сан-Франциско, подал на компанию в суд, обвинив ее в неуплате аренды.

В иске, поданном компанией SRI Nine Market Square LLC в суд в Сан-Франциско, говорится, что Twitter в декабре нарушил договор об аренде, не выплатив месячную аренду в размере около $3,4 млн, в связи с чем 5 декабря получил уведомление о неисполнении договорных обязательств. Владелец здания получил положенную ему сумму за счет кредитной линии, которую Twitter использовала в качестве гарантийного взноса.

Между тем компания "вновь нарушила арендное соглашение, не выплатив месячную аренду и дополнительную аренду в рамках соглашения в январе 2023 года" в размере около $3,428 млн, отмечается в иске. SRI Nine Market Square получила еще $266 тыс. за счет кредитной линии, таким образом на текущий момент Twitter должна компании $3,16 млн.

SRI Nine Market Square хочет, чтобы компания увеличила лимит кредита до $10 млн в связи с условиями договора, предусматривающими подобную возможность в случае смены её руководства. В конце октября Twitter приобрел миллиардер Илон Маск.

В иске говорится, что площадка отказывается это делать.

Twitter SRI Nine Market Square
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