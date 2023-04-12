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Twitter перестал существовать как самостоятельная компания

Twitter перестал существовать как самостоятельная компания
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Американская X Corp., принадлежащая Илону Маску, поглотила сервис микроблогов Twitter и он больше не является самостоятельной компанией, сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные документы.

Информация стала известна благодаря иску активистки Лоры Лумер к Twitter и бывшему гендиректору компании Джеку Дорси. В ответ юристы, представлявшие интересы ответчиков, сообщили, что "Twitter Inc. больше не существует".

Компания X Corp. и материнская X Holdings Corp. были зарегистрированы в марте в штате Невада.

"В корпоративном мире считается, что, если вы регистрируете компанию в Неваде, это значит, что вы хотите иметь меньше фидуциарных обязательств, - написала замдекана юридического факультета университета Тулейна Энн Липтон. - Инвесторам сложнее засудить топ-менеджеров и директоров невадской компании за нарушение фидуциарных обязательств".

"Возможно, Маск создает материнскую структуру, похожую на Alphabet, в которую войдут все его компании, - отметил аналитик Bloomberg Intelligence Мандип Сингх. - Я не вижу, как он может встроить онлайн-торговлю или платежи напрямую в Twitter".

Маск купил сервис микроблогов за $44 млрд в 2022 году. Объявленная в апреле сделка была закрыта только в конце октября после долгих разбирательств между сторонами.

В России Twitter заблокирован с марта 2022 года.

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