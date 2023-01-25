Увеличение квартальной выручки Microsoft не оправдало прогнозов

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Во II финансовом квартале (завершился 31 декабря, корпорация Microsoft увеличила выручку на 2%, однако ее чистая прибыль уменьшилась на 12%, в частности, из-за разовых расходов, связанных с сокращением рабочих мест.

За отчетный квартал выручка компании составила $52,75 млрд против $51,8 млрд годом ранее.

Чистая прибыль Microsoft снизилась до $16,43 млрд с $18,77 млрд годом ранее, прибыль в расчете на акцию опустилась до $2,2 с $2,48.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку компании на уровне $52,99 млрд, чистую прибыль - в $2,29 на акцию.

Разовые факторы, в том числе расходы в размере $800 млн, связанные с сокращением рабочих мест, обошлись компании в $0,12 на акцию. Прибыль без учета единовременных факторов составила $2,32 на акцию.

Совокупный доход облачных сервисов Microsoft в минувшем квартале вырос на 22%, до $27,1 млрд.

Выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, повысилась на 18% и достигла $21,5 млрд.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, увеличило выручку на 7% - до $17 млрд. В это подразделение входит социальная сеть LinkedIn, ее доход вырос на 10%.

Выручка бизнеса More Personal Computing (в том числе включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface) опустилась на 19%, до $14,2 млрд. Доходы от продажи лицензий на использование Windows упали на 39%, выручка от контента и сервисов для Xbox уменьшилась на 12%.

Главный финансовый директор Microsoft Эми Худ заявила на телефонной конференции для инвесторов, что в компании видят "осторожность клиентов", которая привела к замедлению темпов роста доходов сервиса Azure в прошедшем квартале.

"Мы ожидаем, что деловые тренды, которые отмечались в конце декабря, продолжатся и в текущем квартале", - отметила она.

По прогнозу, который огласила Худ, выручка Microsoft в текущем квартале составит $50,5-51,5 млрд. Это существенно хуже среднего прогноза аналитиков в $52,42 млрд.

В прошедшем квартале компания вернула акционерам $9,7 млрд за счет выкуп акций и выплаты дивидендов.

За последние 12 месяцев капитализация Microsoft уменьшилась на 16%.