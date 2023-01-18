Microsoft подтвердила намерения уволить около 10 тыс. человек

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Американский ИТ-гигант Microsoft Corp. в среду подтвердил планы сократить штат примерно на 10 тыс. сотрудников, о которых ранее писали СМИ со ссылками на источники.

Увольнения затронут менее 5% работников компании, написал глава Microsoft Сатья Наделла в корпоративном блоге. Таким образом компания рассчитывает "привести свою структуру расходов в соответствие с получаемыми доходами" и сфокусироваться на сферах, где наблюдается повышенный спрос, отметил он.

"Сначала мы наблюдали, как наши клиенты наращивают расходы на цифровые услуги во время пандемии, а сейчас мы видим, как они оптимизируют расходы, чтобы добиться большего меньшими средствами, - написал Наделла. - Также мы видим, как компании во всех отраслях и регионах проявляют осторожность, поскольку в некоторых частях мира уже началась рецессия, а в других она ожидается".

Microsoft ожидает единовременные расходы в связи с увольнениями в размере $1,2 млрд во втором финансовом квартале.

Ранее сокращения штата анонсировали другие крупные ИТ-компании, включая Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Amazon.com Inc. и Intel Corp. По данным специализированного сайта Layoffs.fyi, только с начала 2023 года в США работы лишились 25 тыс. человек, занятых в техсекторе.

Акции Microsoft слабо меняются в цене в ходе торгов в среду. За последние 12 месяцев капитализация компании сократилась на 21% и составляет около $1,79 трлн.