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Microsoft увеличила чистую прибыль в IV финквартале на 2%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале (апрель-июнь) на 2%, выручку – на 12%, однако оба показателя оказались хуже прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в прошедшем квартале составила $16,74 млрд по сравнению с $16,46 млрд за аналогичный период предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию выросла до $2,23 с $2,17 годом ранее.

Квартальная выручка Microsoft увеличилась до $51,87 млрд с $46,15 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $2,29 на акцию при выручке в $52,38 млрд.

Среди факторов, повлиявших на результаты Microsoft в прошедшем квартале, компания отметила неблагоприятные движения валютных курсов, последствия карантинных ограничений в Китае и сокращение масштаба российского бизнеса, в результате которого она зафиксировала операционные расходы в размере $126 млн.

Выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, повысилась на 20%, до $20,9 млрд. Доходы непосредственно облачных сервисов увеличились на 40%, тогда как эксперты прогнозировали рост на 43%.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, увеличило выручку на 13% – до $16,6 млрд. В это подразделение входит социальная сеть LinkedIn, ее доход вырос на 26%.

Выручка бизнеса More Personal Computing (в том числе включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface) повысилась на 2% и составила $14,4 млрд. Доходы от продажи лицензий на использование Windows уменьшились на 2%, продажи планшетов Surface выросли на 10%, выручка от контента и сервисов для Xbox сократилась на 6%.

Главный финансовый директор компании Эми Худ заявила в ходе телефонной конференции во вторник, что Microsoft ожидает двузначных темпов роста выручки и операционной прибыли без учета курсовых разниц в начавшемся фингоду.

В минувшем квартале Microsoft вернула акционерам $12,4 млрд в виде дивидендных выплат и обратного выкупа акций, что на 19% превышает сумму, затраченную на эти цели годом ранее.

Чистая прибыль компании по итогам всего прошедшего фингода выросла на 19%, до $72,74 млрд, выручка увеличилась на 18%, до $198,3 млрд.

Акции Microsoft подорожали на 4% на дополнительных торгах во вторник. Капитализация компании с начала текущего года снизилась на 25%.

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